Fonseca ormai è vicino alla resa: «Quarto posto? Difficile...»

«Sento di avere sbagliato e devo assumermi le mie responsabilità». Parole amare quelle di Paulo Fonseca, che ormai è a un passo da gettare la spugna. «L’aritmetica dice che è ancora possibile, ma devo essere onesto: è difficile, abbiamo poche possibilità - dice il tecnico giallorosso a proposito della corsa alla zona Champions - . La Roma ha fatto tanti errori, perché non abbiamo la stessa concentrazione dell’Europa League. D’altronde abbiamo tanti problemi con i difensori. Quando non si hanno giocatori, poi succede questo. In ogni caso, chance per vincere ce ne sono state».

(Gasport)