Fonseca: "La Roma non ha mollato il campionato"

La Roma si prepara a tornare in campo questo pomeriggio dopo la sosta delle Nazionali. Contro ci sarà il Sassuolo di De Zerbi, una squadra ostica e che darà filo da torcere alla formazione guidata da mister Fonseca. Il tecnico portoghese dovrà fare i conti sia con i tanti assenti che con la gara di giovedì sera, che vedrà i giallorossi volare in Olanda per disputare la gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Fonseca non vuole cali di tensione da parte del gruppo e afferma sicuro che la testa è solo alla gara di oggi. Per la gara di oggi potrebbe trovare spazio anche Javier Pastore, che a fine stagione andrà con molta probabilità via dalla Capitale.

(corsera)