Fonseca in trincea: “Dobbiamo fare la partita perfetta”

Fonseca si gioca tutto. La Roma questa sera nella gara di andata dei qarti di finale di Europa League contro l'Ajax si gioca parte del proprio futuro. Arrivare in fondo alla competizione permetterebbe di vincere un trofeo che manca da troppo tempo nella Capitale e, allo stesso tempo, di accedere direttamente alla prossima Champions League. "Dobbiamo fare una partita perfetta, in ogni momento. L'Ajax è fortissimo, come lei ha ben sottolineato nelle intenzioni è una squadra molto simile al Sassuolo, ovviamente con giocatori diversi ma ad esempio sono simili nella prima fase di costruzione. Dovremo essere concentrati e fare una partita perfetta, serve concentrazione in difesa". Proprio quel reparto in cui questa sera mancheranno sia Smalling che Kumbulla, due dei tanti assenti della gara. Fonseca però cercherà di mandare in campo la formazione migliore guidata difensivamente ancora una volta da Gianluca Mancini: "Sappiamo che possiamo migliorare dobbiamo fare meno errori, ci fa rodere che siamo la decima difesa in serie A e non dobbiamo più sbagliare".

(La Repubblica)