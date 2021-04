Fonseca e la Roma United alla meta

L'euforia per la qualificazione in semifinale di Europa League va già messa da parte: per la Roma oggi si riapre il capitolo campionato con gli uomini di Fonseca che occupano attualmente il settimo posto, a 7 punti dalla quarta piazza obiettivo stagionale.

I giallorossi hanno usufruito di un giorno di riposo dopo il pareggio con l'Ajax, e sono tornati ad allenarsi nella giornata di ieri per preparare la sfida contro i granata. Non ci saranno gli infortunati Zaniolo, Smalling, Spinazzola, Kumbulla, El Shaarawy e lo squalificato Pellegrini e l'allenatore si troverà a sciogliere alcuni dubbi legati al turn over: Cristante - problema al pube in gestione da un po' - favorito sullo stremato Mancini, mentre sulla destra dovrebbe riposare Karsdorp a beneficio di Reynolds.

Davanti spazio al trio spagnolo Pedro-Perez-Mayoral, ma occhio anche alla sorpresa Pastore.

