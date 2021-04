Fonseca: "Con l'Ajax servirà una squadra così"

Fonseca sa di essere in bilico e l'unica speranza per salvare la sua panchina è quella di conquistare un posto alla prossima Champions League. Solo che il pari in casa del Sassuolo maturato nel pomeriggio di ieri non aiuta il tecnico, che adesso scivola al settimo posto in classifica, alle spalle della Lazio che deve ancora recuperare una partita. Il tecnico però non si scompone e a fine partita si complimenta comunque con i suoi per quanto di buono visto in mezzo al campo: «Dal punto di vista strategico abbiamo fatto una buona gara. Non siamo entrati bene, ma poi ci siamo sistemati. Il Sassuolo ha avuto l’iniziativa, ma noi abbiamo creato situazioni. Non mi aspettavo di subire il gol finale, ma è anche merito loro. Continuiamo a sperare nella Champions. Non credo che contro l’Ajax servirà un’altra Roma. Sentiamo una grande responsabilità. Se giochiamo così, possiamo vincerne molte». Intanto si ragiona sul suo sostituto e i nomi in ballo sembrano essere molti. Ci sono quelli di respiro più internazionale, vedi Nagelsmann e Amorim, e poi ci sono quelli italiani come Allegri, Sarri, Juric, Italiano e lo stesso De Zerbi che ieri ha fermato i giallorossi.

(gasport)