Focolaio azzurro fuori controllo. Positivi altri quattro giocatori

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Contagi nazionali. Dopo aver riscontrato la positività di quattro membri dello staff sanitario della Nazionale - e dei due calciatori Bonucci e Verratti - ieri sono emersi altri quattro casi riconducibili all’ultimo raduno della Nazionale Italiana: Florenzi, Grifo, Cragno e un calciatore del Torino (si tratterebbe di Sirigu) risultano contagiati dal covid. I giocatori sono stati posti in isolamento, i rispettivi club hanno avviato tutte le procedure del protocollo Figc che, paradossalmente, la Nazionale non è stata in grado di rispettare. Il Club Italia è un cluster covid, un grappolo di contagi che è stato riscontrato nell’ultima settimana e che rischia di condizionare le ultime giornate del campionato di Serie A. Il primo allarme nel ritiro della Nazionale sarebbe scattato addirittura a Parma, alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord quando uno dei componenti della delegazione azzurra avrebbe accusato qualche sintomo riconducibile al virus; isolato, e rimandato immediatamente a Coverciano, sarebbe risultato positivo al test molecolare. A questo punto, perché la Asl di competenza non è intervenuta per bloccare la trasferta in Bulgaria e Lituania? A Sofia, il giorno stesso della partita contro la Bulgaria, il campanello d’allarme era tornato a suonare ancora più forte, coinvolgendo quattro membri dello staff tecnico di Mancini; isolati immediatamente, i quattro erano stati riportati in Italia con un aereo-ambulanza mentre il resto della comitiva italiana volava a Vilnius per la terza partita di qualificazione. All’indomani della vittoria contro la Lituania i calciatori tornavano alla base; prima di essere nuovamente accolti nel gruppo squadra dei loro rispettivi club, dai tamponi effettuati dalla Juventus emergeva la positività di Leonardo Bonucci. A quel punto, l’allarme diventava una vera e propria emergenza, anche in vista della ripresa del campionato; il Sassuolo sceglieva di isolare i propri giocatori non convocandoli per la partita in programma con la Roma, le altre squadre mandavano in campo giocatori tornati dalla Nazionale senza eccessivo scrupolo. Di ieri, la notizia della positività di un calciatore del Torino e del portiere del Cagliari Cragno in campo nell’ultima giornata di campionato: ora il rischio concreto è quello che emergano nei prossimi giorni altre positività all’interno delle squadre. Sabato scorso anche Verratti, Florenzi e Grifo erano risultati positivi ai controlli dopo essere tornati a disposizione delle loro rispettive squadre di club. Non è da escludere che nei prossimi giorni la Fifa possa chiedere alla stessa Figc delucidazioni su quanto accaduto nel ritiro della Nazionale azzurra. Ieri in Serie B non si è disputata la partita tra Empoli e Chievo; la squadra toscana - con diverse defezioni per covid - non si è presentata in campo: la Asl ha disposto l’isolamento domiciliare fino a 7 aprile per tutti i giocatori. A questo punto anche questo caso finirà davanti al giudice sportivo: si va verso la ripetizione della partita.