Florenzi, l'ora dell'attesa. E il PSG si guarda intorno

La notizia dell’interesse dell'Inter per Alessandro Florenzi ha trovato grande eco in Francia, scatenando un dibattito tra i tifosi del PSG sull’opportunità o meno di versare nelle casse della Roma i 9 milioni di euro pattuiti per il riscatto.

In prospettiva futura il club di Leonardo in quel ruolo ha già Kehrer ed è in ascesa Colin Dagba, titolare sia all’andata sia nel ritorno con il Bayern. Non solo: tra gli obiettivi per il prossimo anno c'è il nome di Emerson, esterno al Betis Siviglia ma di proprietà del Barcellona. Dunque: valutazioni in corso in casa parigina, ma il riscatto tutt’altro che certo. E anche la Roma ha registrato questa situazione di stallo.

(Gasport)