Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al quotidiano, parlando anche del suo futuro. Il serbo è stato accostato con insistenza anche alla Roma: "Mercato? Non mi piace parlare del contratto perché non siamo in una bella situazione di classifica. Commisso farà di tutto per portare in alto la squadra perché è ambizioso. In estate vediamo, sono aperto a ogni discorso con il club".

(La Repubblica)