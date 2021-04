Europei, in 20mila allo stadio. La previsione del Campidoglio “A giugno positivi dimezzati”

Può esultare la Figc, visto che nella giornata di ieri ha potuto annunciare al numero uno della Uefa Ceferin che lo stadio Olimpico aprirà le proprie porte ai tifosi in vista dell'Europeo. La speranza è quella di poter utilizzare il 25% della capienza dell'impianto. Come riportato dal quotidiano nazionale, che ha avuto modo di accedere al dossier sul trend dei possibili contagi da Covid da qui a 80 giorni, la speranza è quella che la campagna vaccinale permetta di poter confermare questa decisione. «Lo scenario più probabile è quello di una stabilizzazione di nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti intorno a quota 200/220 nel mese di aprile, cui dovrebbe seguire una decrescita fino a 100/130 casi a metà giugno. La campagna vaccinale pur in presenza di possibili circoscritti rallentamenti dovrebbe essere in grado di ribaltare una tendenza che, in assenza di somministrazioni, sarebbe destinata ad aumentare fino a 315 casi ogni 100 mila abitanti» si può leggere nel dossier. Il Cts frena invece, visto che non è possibile fare previsioni da qui al mese di giugno quando inizierà la competizione. I vaccini giocheranno un ruolo chiave, ma la curva dei contagi andrà sempre monitorata attentamente.

(La Repubblica)