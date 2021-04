Altro infortunio in casa Roma. Si è fermato anche Stephan El Shaarawy per un problema al flessore della coscia destra. Il Faraone dovrà restare a riposo per almeno 15 giorni, il che vuol dire saltare sicuramente entrambe le partite con l’Ajax. Ad Amsterdam, tra l’altro, difficilmente Fonseca potrà recuperare Smalling, anche se ci si proverà fino alla fine. Possibile, invece, che possa tornare a disposizione Mkhitaryan.

(gasport)