Edin ha perso la fascia, non il vizio e nelle coppe è da trenta (gol) e lode

Edin Dzeko, ieri, ha segnato una rete pesantissima che ha restituito alla Roma la sicurezza nei suoi mezzi e le ha dato lo slancio per concludere il match con la consapevolezza che la semifinale era realmente a un passo. Ha ringraziato in campo europeo, prima ad Amsterdam uscendo da migliore e poi ieri segnando il quarto gol in Europa League (11 quelli stagionali). «Ci sono stati tanti alti e bassi in questa stagione e non ero al meglio a livello personale. Non voglio guardare indietro, quel che è successo è successo», ha detto Edin dopo la vittoria con l'Ajax. Sulla fascia tolta: «È un onore averla, ma io gioco per la Roma non per la fascia. Se sto in campo do tutto per la Roma, oggi e in futuro, come in passato».

(Il Messaggero)