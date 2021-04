E Paulo sente aria d'impresa: "Ma dovremo essere perfetti"

La partita che vale una stagione. La Roma questa sera tra le mura dell'Olimpico scenderà in campo contro l'Ajax con la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Mister Fonseca si gioca tutto, visto che non è mai riuscito a raggiungere le semifinali della competizione e la coppa sembra essere l'unico mezzo per ottenere un rinnovo di contratto. Il protoghese verrebbe automaticamente confermato sulla panchina giallorossa in caso di qualificazione alla prossima Champions, che passa oggi tramite la vittoria dell'Europa League. Ma la strada per Danzica è ancora lunga e la Roma dovrà giocare una partita perfetta questa sera per accedere alla fase successiva, come confermato anche dal tecnico: «Servirà la partita perfetta. Davanti avremo un club fortissimo. Voglio una squadra che lotti senza pensare al 2-1. I ragazzi hanno capito l'importanza di questo momento. Loro pressano alto e forte. Abbiamo analizzato la partita precedente e anche quella di domenica, ci siamo preparati per non fargli fare quello che vogliono. Se pensiamo soltanto a non subire, poi le cose potrebbero complicarsi. Sarà molto importante fare gol».

(gasport)