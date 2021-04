E ora sotto con l'Ajax

Basta un gol di Borja Mayoral per portare a casa i tre punti nella gara contro il Bologna, ma la testa della Roma inevitabilmente va alla gara di giovedì sera e non alla lotta per la prossima Champions League. I giallorossi infatti si preparano a scendere in campo contro l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Mister Fonseca è riuscito nel suo intento di effettuare un ampio turnover e non perdere punti per strada. Anche i cambi a partita in corso sono stati utili al tecnico portoghese per valutare le condizioni di giocatori chiave, vedi Mkhitaryan che adesso si candida per una maglia da titolare giovedì sera. La partita di giovedì sarà fondamentale per il prosieguo della stagione giallorossa, che può continuare a sognare di entrare in Champions alzando un trofeo.

(gasport)