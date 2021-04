Dzeko: «Ora conta solo il presente». Vincere e poi l'addio

Edin Dzeko e Paulo Fonseca non hanno cambiato idea. Pensano entrambi di essere stati nel giusto quando il loro rapporto si è rotto definitivamente. Dzeko ha pagato con due partite passate in tribuna, due entrando dalla panchina al posto di Mayoral e la perdita della fascia di capitano.

Nel dopo gara, giovedì sera, come sempre non si è nascosto dietro a frasi fatte: “In questa stagione ci sono stati tanti alti e bassi, non sono stato al meglio a livello personale per tanti motivi. Quel che è successo ormai è successo. Come ho sempre detto, la fascia di capitano è un onore. Io però gioco per la Roma, non per la fascia. Quando sono in campo voglio dare tutto per la Roma, in passato, oggi e in futuro. Conta solo questo. L’anno prossimo? È difficile pensarci adesso”. La soluzione più probabile è che la Roma gli lasci il cartellino gratis per risparmiare 7,5 milioni netti di ingaggio.

