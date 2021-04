Doppio spareggio per quattro con vista sulla Champions

Il calcio del merito si prende un doppio posticipo con Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. In palio i posti per la prossima Champions League. La Roma nelle ultime 5 partite ha raccolto soltanto 4 punti, è uscita dal giro. Gasperini ha battuto Fonseca 3 volte su 3 e vorrebbe fare poker. In campo lo spauracchio Muriel che ai giallorossi h a segnato con le maglie di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta. Fonseca è nel mirino: la partita contro il Torino ha mostrato una squadra sfilacciata, che sembra pensare soltanto all’Europa League. Stasera giocherà una squadra molto simile a quella che affronterà il Manchester United a partire da Dzeko. Il turnover sarà fatto a Cagliari.

(corsera)