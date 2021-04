Dopo il sì all'Europeo ecco la Serie A

Il governo regala il via libera per ammettere i tifosi all'interno dello stadio Olimpico per le quattro gare del prossimo Europeo. Questo fatto però, che permetterà all'impianto di essere riempito per il 25% della propria capienza, rilancia in Italia la volontà di riportare i tifosi negli stadi anche per il finale di questa stagione. Questa mattina infatti i presidenti Dal Pino e Gravina incontreranno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega Valentina Vezzali. La richiesta al momento sembra quella aprire a un numero simbolico di tifosi, circa mille, aumentando in base alla curva dei contagi. I presidenti spingono sul fatto di ptoer sfruttare questa occasione in vista delle partite dell'Europeo. Lo stesso presidente del Coni Malagò è fiducioso sulla possibilità di aprire anche per altre discipline: "Sono sicuro che il governo considererà l'istanza di tutto il movimento sportivo per un ulteriore segno di speranza".

(corsera)