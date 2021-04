Domani a Torino tocca a Pedro e Mayoral. Spinazzola per l'Atalanta

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Infortunati al lavoro per cercare di rientrare in gruppo. Nonostante il giorno di riposo a Trigoria si sono visti El Shaarawy, Spinazzola, Zaniolo e Kumbulla (non Smalling dopo la rapina), ma nessuno di loro recupererà per il Torino. Domani ampio turnover previsto, tornano dal 1’ Fazio, Bruno Peres, Villar, Carles Perez, Pedro e Mayoral. Spinazzola è destinato ad uscire prima di tutti dall’infermeria e vuole esserci con l’Atalanta. Servirà più tempo per El Shaarawy e Kumbulla: per entrambi l’obiettivo è essere convocati per l’andata della semifinale col Manchester United. Difficile fissare una data per Smalling: sta lavorando sul campo e non appena non sentirà più fastidio si aggregherà ai compagni.