Dolore al ginocchio ma Pellegrini è recuperabile

Un grosso spavento e nulla più. Come se non bastassero i tanti calciatori che non saranno a disposizione sabato con il Sassuolo, Lorenzo Pellegrini ha fatto preoccupare Paulo Fonseca per un problema in Nazionale. Il capitano romanista ha avvertito un dolore al ginocchio, ma poi tutto è rientrato nella normalità e ieri, dopo l’allenamento di rifinitura, Pellegrini ha giocato titolare contro la Lituania a Vilnius. Il suo impegno al Mapei Stadium non è in dubbio: contro la sua ex squadra, Pellegrini dovrebbe giocare davanti alla difesa al fianco di Diawara, vista l’assenza di Villar e con Veretout che manca dal 3 marzo e al massimo andrà in panchina. Entro la fine della stagione, poi, Pellegrini dovrà incontrare la società per decidere il proprio futuro.

(corsera)