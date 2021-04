Diritti tv: accordo tra Dazn e Cairo per la creazione di due canali sul digitale terrestre

MILANO FINANZA - Secondo quanto riportato, è stato definito un accordo, sulla base di 3 milioni di euro annui, tra la Cairo Communication e la piattaforma di sport in streaming per il digitale terrestre. Nello specifico, l’accordo consentirà l’utilizzo della banda sul multiplex di proprietà della società editoriale del patron del Torino per la creazione di due canali digitali play di backup all’offerta della piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti 2021-2024 della Serie A.