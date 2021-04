Diawara favorito su Villar. Gioca Dzeko

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Nessun recupero miracoloso. Com'era nell'aria già da qualche giorno Smalling e Mkhitaryan non sono partiti per Amsterdam e proseguiranno il lavoro individuale a Trigoria insieme a Zaniolo, El Shaarawy e Kumbulla. Alla luce di indisponibili e squalificati, la formazione che Fonseca metterà in campo è quasi scontata. Davanti a Pau Lopez giocheranno Mancini, Cristante e Ibanez mentre sugli esterni pronti Bruno Peres e Spinazzola. In mediana vicino a Diawara - favorito su Villar - tornerà Veretout. Il francese infatti non accusa più alcun fastidio ed è pronto per giocare, come anticipato dal tecnico: «Si è allenato bene e sarà in campo». Il portoghese ha parlato anche di Dzeko, che guiderà l'attacco giallorosso: «Mi sembra in ottime condizioni e giocherà dal 1’». Ad agire alle spalle del numero 9 saranno Pedro e Pellegrini. L'emergenza infortuni si ripercuote soprattutto sulla panchina: Villar, Carles Perez e Borja Mayoral sono gli unici sostituiti di ruolo per centrocampo e attacco, Fonseca è stato costretto a convocare Milanese e Ciervo dalla Primavera. Occhio ai cartellini: diffidati Mancini, Bruno Peres e Villar, nell’Ajax Schuurs, Rensch, Blind (ma è out), Tagliafico e Neres.