Dazn, un mese gratis per chi non ha visto Inter-Cagliari e Verona-Lazio

Domenica è andato in scena un "blackout" di Dazn che ha impedito ai tifosi di seguire dall'applicazione sia la sfida dell'Inter col Cagliari che quella delle 15 tra Verona e Lazio. Come scrive il quotidiano, la decisione non è ancora ufficiale, ma l'indicazione della piattaforma è chiara: Dazn risarcirà tutti gli abbonati che domenica hanno segnalato al servizio clienti problemi nella visione delle partite in questione. Chiunque abbia inoltrato un reclamo sarà esentato dal pagamento di un mese di abbonamento. La forma e i tempi del provvedimento non sono ancora stati stabiliti. In ogni caso, non saranno presi in considerazione i reclami arrivati oggi o che arriveranno nei prossimi giorni.

(Repubblica)