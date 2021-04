Dazn, l'App resta al buio: «Avviate indagini interne»

Un pomeriggio da dimenticare quello dei tifosi dell'Inter, non tanto per la partita andata in scena a San Siro, visto che i nerazzurri si sono imposti per 1-0 grazie a una rete di Darmian, quanto piuttosto per il fatto che in molti non hanno potuto assistere alla gara a causa di un malfunzionamento dell'applicazione di Dazn. «Siamo spiacenti. Al momento non c'è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto» è stato il messaggio che in molti si sono ritrovati a leggere. Per tutta la durata del match non è stato possibile infatti accedere alla pagina della partita. La piattaforma, che ha acquisito i diritti per il prossimo triennio della Serie A, ha subito pubblicato un comunicato per spigare il problema: «Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolverlo velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte nostra informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità». Il tutto seguito poi da un ulteriore nota: «Siamo molto amareggiati per quanto accaduto sulla nostra piattaforma. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su Dazn e su altri broadcaster europei. Malgrado il problema si sia ora risolto, consapevoli dell'effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio».

(Il Messaggero)