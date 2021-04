Da San Siro congelato allo stop dei Friedkin: così la Serie A sta faticando a rinnovarsi

Il nuovo presidente del Parma scatta per il rinnovo del Tardini, ma il resto della Serie A fa fatica: il tema stadio è complicato per diverse squadre. Come Milan e Inter, che presentato il progetto per un nuovo San Siro nel 2019 lo vedono ora arenato in Comune.

A Roma l’arrivo di Friedkin ha azzerato il lavoro di Pallotta: bocciato il progetto Tor di Valle dopo 9 anni di tira e molla, la nuova proprietà punta ora ad avere uno stadio da 45mila posti, ecosostenibile, in una zona che abbia già un minimo di infrastrutture, su terreni pubblici. L'obiettivo è inaugurare nel 2026.

Problemi anche per Commisso alla Fiorentina: il presidente viola non vuole accontentarsi di un nuovo Franchi, ma manca l'area per la costruzione di un nuovo impianto. A Bologna il piano per la riqualificazione del Dall'Ara procede spedito, mentre a Cagliari si ragiona sul progetto di uno stadio che dovrebbe sorgere sulle ceneri del vecchio Sant'Elia.

(gasport)