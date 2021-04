Cuore, talenti e anche qualche litigio: ecco il Sabatini che ha costruito la Roma

A Roma Walter Sabatini non è stato un ds qualunque: a tratti ha di fatto ricoperto le funzioni di presidente, direttore generale, capo della comunicazione e chi più ne ha più ne metta. Tante cose buone per il club, qualche errore e l'onestà intellettuale di ammetterlo. Oggi sarà all'Olimpico per seguire il suo Bologna contro i giallorossi, ma la lontananza da Trigoria non gli impedisce di dire la sua - espressa in un'intervista rilasciata a 'Il Tribunale delle Romane' -: dalla buona opinione su Fonseca alla decisione, non condivisa, di togliere la fascia di capitano a Dzeko, passando per le distanze prese da Pinto - "Con tutto il rispetto, non è un mio collega" - e il giudizio sul silenzio dei Friedkin - "Non mi sembra corretto verso la città" -.

(gasport)