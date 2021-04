Contro il Bologna basta Mayoral: “Ora testa all’Ajax”

La Roma supera lo scoglio Bologna e si proietta alla gara di giovedì sera contro l'Ajax in Europa League. La sfida ai felsinei era fondamentale, visto ch ei tre punti continuano a far sperare i giallorossi di poter lottare per un posto nell'Europa che conta fino al termine della stagione. Il tecnico Fonsceca però doveva fare i conti con la possibilità di accedere alle semifinali della competizione in corso, così ha scelto di effettuare un ampio turnover e sfruttare i cambi a proprio vantaggio. Al termine della gara è proprio Fonseca a spiegare le sue decisioni e caricare la squadra in vista di giovedì sera: «Abbiamo cambiato molti giocatori era importante far riposare chi ha giocato in Olanda. Dopo i primi venti minuti, in cui abbiamo faticato contro il Bologna, siamo riusciti a riequilibrare la situazione. Adesso comincerò a preparare la coppa: sarà una partita difficile, l’Ajax è una squadra fortissima e dovremo essere concentrati in difesa, servirà una gara perfetta per passare il turno».

(La Repubblica)