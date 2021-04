Con la Dea senza Diawara e Pedro

Anche giovedì contro l'Atalanta la Roma dovrà fare a meno di parecchie pedine. Non ci saranno Diawara (squalificato) e Pedro, risentimento muscolare. Oggi o al massimo domani lo spagnolo si sottoporrà ad esami strumentali. Migliorano intanto le condizioni di Chris Smalling, ancora troppo indietro però per sperare in una maglia da titolare. Out anche Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. Scelte obbligate, dunque, per Paulo Fonseca, che in attacco rilancia dal primo minuto Dzeko e Pellegrini.

(Il Messaggero)