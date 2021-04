Immobile e Strakosha, giocatori della Lazio protagonisti della vicenda tamponi relativa ai fatti dello scorso novembre, si sottoporranno nella giornata di oggi al test del Dna a Napoli, così come richiesto dalla Procura di Avellino. Il test sarà confrontato con i tamponi sequestrato dalla Procura. Il club biancoceleste è in attesa, inoltre, del responso del Collegio di Garanzia in merito al reclamo chiesto per la gara contro il Torino.

(Corsport)