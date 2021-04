Chi spende di più per gli agenti? Juve a 20 milioni, poi la Roma

Il conto è salato, ma non salatissimo. Nel 2020 le società di Serie A hanno speso 138 milioni di euro per le parcelle degli agenti sportivi. Invece nel 2019 il totale aveva toccato quota 187 milioni: vale a dire ben il 26 per cento in meno. I cosiddetti dati aggregati sono forniti dalla Federcalcio e sono un importante spicchio di trasparenza. Nella graduatoria dell’intero 2020 (che comprende la sessione invernale e quella estiva) la Juve resta al comando con un esborso di 20,8 milioni di euro. È tallonata dalla Roma con 19,2 milioni, mentre il Milan è a quota 14,3, con a ruota il Napoli a 12,1. Tra le grandi l’Inter è riuscita a limitarsi: 9,1 milioni.

(gasport)