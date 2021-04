Centrale Var, Coverciano addio. La sala unica nasce in Brianza: via dal 2021-22

La sospirata sala Var centralizzata, alla fine, si farà. Ma non a Coverciano. La sede ideale è stata individuata a Lissone (Monza), nella sede di EI Towers, un crocevia di antenne, fibra ottica e tecnologia. Un piano di competenza della Figc, con l'Aia che animerà il tutto con i propri arbitri. Dell'hardware si occuperà invece la Lega Serie A. Si potrà cominciare già dalla prossima stagione, manca solo il voto dei club che dovrebbe arrivare già martedì.

L'idea era stata ventilata già dal 2018, ma il centro tecnico di Coverciano presentava limiti strutturali. La svolta è arrivata con EI Towers, costola di quella Elettronica industriale fondata nel 1975 da Adriano Galliani e poi confluita in Mediaset che ancora detiene il 40% delle Towers, appunto. Cioè le 2.300 torri di trasmissione del segnale tv.

I vantaggi andranno dall’abbattimento dei costi alla possibilità di impiegare in modo più efficace l’organico, passando per un controllo in tempo reale da parte dei vertici arbitrali. Senza contare le agevolazioni di carattere pratico e una tecnologia più solida e meno a rischio blackout, che in qualche occasione si è verificato.

(gasport)