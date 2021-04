C’è ansia per Spinazzola. Oggi la verità

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Spinazzola tiene la Roma col fiato sospeso. Oggi il terzino giallorosso verrà sottoposto ad una risonanza a Villa Stuart che farà chiarezza sull'entità dell'infortunio al flessore sinistro, la speranza è quella di rivederlo in gruppo tra un paio di settimane ma per una diagnosi certa è necessario attendere l'esito degli esami. Ieri sui canali social del club è stato pubblicato il video della seduta di scarico dei giallorossi ad Amsterdam e il numero 37 è stato ripreso mentre camminava sul tapis roulant senza difficoltà: probabilmente salterà l'impegno con il Bologna e il ritorno di Europa League. Chi vuole esserci nella partita dell'Olimpico contro l'Ajax sono Smalling e Mkhitaryan: entrambi continuano a lavorare Trigoria e Fonseca punta ad averli per la gara più importante della stagione, ma se dalla rifinitura di oggi dovessero arrivare segnali positivi non è esclusa una convocazione già per domani. A sciogliere la riserva sulle loro condizioni sarà il tecnico portoghese, che alle 14 interverrà in conferenza stampa.