Cavani spinge i Red Devils Poker Arsenal

IL TEMPO - Bastano sei minuti al Manchester United per chiudere la pratica Granada e agguantare la semifinale di Europa League contro la Roma. I Red Devils vincono 2-0 all’Old Trafford dopo il 2-0 dell’andata, l’acciaccato Rashford lascia il posto da titolare a Cavani che sblocca l’incontro al 6’, girando in rete di sinistro il pallone prolungato di testa da Pogba su cross di Alex Telles. L’ex Juve rischia grosso al 20’ quando, appena ammonito, spende un fallo su Herrera, Solskjaer intuisce il nervosismo del francese e lo cambia all’intervallo. Sfortunato autogol di Vallejo al 91’. L’Arsenal sbanca Praga, i Gunners battono 4-0 lo Slavia mostrando ben altra precisione rispetto all’1-1 dell’andata. Vantaggio di Pepe a 18’ sugli sviluppi di un’azione insistita di Smith-Rowe, che 4’ prima si era visto annullare un gol per fuorigioco. Lacazette raddoppia al 21’ su rigore assegnato per fallo di Hromada su Saka. Il giovane esterno inglese firma il tris al 24’ infilando il pallone sul primo palo dopo un assolo sulla destra, bis personale di Lacazette al 77’ per il 4-0. Gli inglesi in semifinale troveranno il Villarreal dell’ex Unai Emery, tre volte vincitore della coppa con il Siviglia, in una riedizione della semifinale di Champions League del 2006. Gli iberici bissano l’1-0 ottenuto a Zagabria battendo 2-1 la Dinamo: Alcacer sblocca al 36’ su invito di Chukwueze dalla destra, Moreno raddoppia al 43’, Orsic realizza al 74’ il gol della bandiera per i croati.