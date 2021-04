Cassano, il destino nel cognome

La Roma Under 18, e non solo, tiene gli occhi puntati sul giovane talento Claudio Cassano. Il cognome non può che indirizzare la memoria verso un suo omonimo che tanto ha fatto sognare i tifosi giallorossi. Il giovane, proveniente come Antonio dalla Puglia, è arrivato nella passata stagione a Trigoria dopo che con 12 gol in 15 partite si era messo in mostra. Giocatore molto tecnico, dinamico e rapido nelle giocate che lo fanno primeggiare nell'uno contro uno è il pupillo della giovanile giallorossa, e le sue doti lo hanno fatto aggregare anche con la Roma Primavera di De Rossi. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma con un cognome così in molti credono che la prima squadra possa essere il primo di molti obiettivi.

(La Repubblica)