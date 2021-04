Caso tamponi, oggi il ricorso contro la condanna di Lotito

Nella giornata di oggi la Lazio presenterà il ricorso in merito al caso tamponi. Nell'ultimo giorno utile per farlo, il club biancoceleste si opporrà alla prima sentenza del Tribunale Federale, che vede le squalifiche di 13 mesi e 10 giorni per Lotito e 16 per i medici. Il numero 1 del club punta ad ottenere anche una riduzione - o l'assoluzione - dei 7 mesi d'inibizione per l'omessa vigilanza sullo staff medico. La tesi biancoceleste dell'inefficacia del Protocollo Figc non approvato dal Coni rimarrebbe un'arma per la Lazio nell'ultimo giudizio di fronte al Collegio.

(Il Messaggero)