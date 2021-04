Caso Smalling: non recupera. Ormai è fermo da quaranta giorni

Chris Smalling non ci sarà nella gara di ritorno contro l’Ajax. Anche ieri il difensore inglese ha svolto lavoro differenziato e non si possono prevedere tempi per il suo rientro: l’ultima apparizione dell’inglese risale alla gara con il Genoa del 7 marzo, cioè quasi 40 giorni fa. L’infortunio muscolare alla coscia sinistra è la conseguenza di un problema al ginocchio che nei giorni scorsi lo ha portato in Spagna per un consulto dal professor Cugat, specialista nella cura con i fattori di crescita.

(corsera)