Caso Lazio-tamponi: le colpe dei medici e quelle di Lotito

Si alleggerisce la posizione di Claudio Lotito in merito alla questione tamponi: secondo il Tribunale Federale «non è in alcun modo dimostrato, né contestato, che nella sua funzione di Presidente il Lotito abbia impedito l’attivazione delle procedure indicate». Per quanto riguarda il merito delle altre specifiche questioni, le spiegazioni della Lazio non hanno convinto i giudici. Definite «gravissime» le violazioni perpetrate, anche se il Tribunale parla di «assenza di parametri tipizzati», cioè di una specifica giurisprudenza, e vuole rimanere nel «perimetro quantitativo formulato dalla Procura». Il processo d'appello determinerà i nuovi sviluppi della vicenda.

(gasport)