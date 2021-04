Calciomercato Roma, terzo incontro per Vlahovic

Sarà il centravanti la questione principale del mercato giallorosso. Una variante decisiva sarà la permanenza o meno di Edin Dzeko. Perché con il bosniaco ancora a Trigoria per dodici mesi, sarebbe più semplice puntare su un giovane importante. Il software di Gould sicuramente ha fatto due nomi: Dusan Vlahovic della Fiorentina e Amine Gouiri del Nizza.

L'attaccante viola è in scadenza il 30 giugno del 2023 e al momento non ha nessuna intenzione di prolungarlo. Tra la Roma e i procuratori del serbo ci sono stati già un paio di incontri in cui le parti si sono piaciute, ma Pinto ha fatto capire che difficilmente avrà un budget tale da soddisfare le richieste economiche della Fiorentina (intorno ai 35 milioni di euro). Vlahovic ha fatto capire di essere lusingato dall'interesse dei giallorossi concretizzato da un'offerta di ingaggio intorno ai 2 milioni più bonus. Entro una settimana, inoltre, è previsto un nuovo incontro tra le parti. Sul giocatore c'è la concorrenza del Milan e di un paio di club di Premier League. Pinto ha anche la necessità di incassare qualche decina di milioni dalle cessioni prima di poter affondare il colpo.

Gouiri, invece, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e la valutazione del cartellino è già oltre i 30 milioni di euro. La Roma ha già mosso qualche passo per il classe 2000.

Ma in caso di addio Dzeko, si dovrebbe andare a cercare un centravanti più garantito e il nome in cima alla lista è quello di Andrea Belotti.

