Calciomercato Roma: per l'attacco piacciono Zion e Abada. In difesa occhi puntati su Tavares e Omeragic

Aumentare la competitività della rosa senza far lievitare i costi: sarà duro il compito estivo di Tiago Pinto, ma per portarlo a termine il gm portoghese tiene d'occhio i profili dei giovani più interessanti del panorama calcistico. Come riportato sulla versione odierna della rosea, la Roma starebbe monitorando i profili di Liel Abada, diciannovenne in forza al Maccabi Petach Tivka, e Atta Zion, sedicenne anglo-italiano del Crystal Palace.

Tiago Pinto cerca di aggiungere pedine anche al reparto arretrato. A Trigoria si seguono i profili di Nuno Tavares, terzino sinistro 21enne del Benfica, e Becir Omeragic, centrale 19enne dello Zurigo già accostato ai colori giallorossi negli ultimi mesi.

(gasport)