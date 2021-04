Calciomercato Roma: Belotti affascinato dal progetto giallorosso. Su di lui anche il Milan

E' emersa nelle ultime ore una nuova candidatura per l'attacco della Roma del prossimo anno: si tratta di Andrea Belotti, contratto con il Torino in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato sulla versione odierna del quotidiano sportivo, il centravanti granata sarebbe affascinato dalla possibilità di far parte del progetto che i Friedkin e Tiago Pinto stanno mettendo in piedi a Roma, e anche la piazza giallorossa lo alletterebbe. Senza contare la possibilità di ritrovarsi nello spogliatoio di tanti compagni in nazionale. Nemmeno la mancata qualificazione in Champions della squadra di Fonseca rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per il giocatore.

Su Belotti c'è però anche il pressing del Milan, intenzionato a portare a casa un attaccante che possa caricarsi sulle spalle la pesante eredità di Ibrahimovic.

