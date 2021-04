Calafiori, Europa League nel destino

È stata finora una stagione complicata per Riccardo Calafiori, in cui c’è stato il rinnovo del contratto fino al 2025, ma anche una serie di infortuni (oltre al Covid). Giovedì scorso, però, la sfortuna che ha colpito Spinazzola, costretto ad uscire nel primo tempo del match con l’Ajax a causa di un problema ai flessori, e la squalifica di Karsdorp (che oggi sarà in conferenza stampa con Fonseca), gli hanno fornito la possibilità del riscatto. Lui l’ha colta al volo, con una prestazione matura. Domani sera l’esterno cresciuto nel settore giovanile giallorosso avrà la possibilità di confermarsi: Spinazzola è ancora infortunato e Bruno Peres, che in stagione gli è stato spesso preferito da Fonseca pur essendo adattato nel ruolo, è squalificato. L’Europa League, poi, è la sua competizione: contro il Cluj ha giocato la sua prima da titolare in questa stagione, con lo Young Boys ha segnato il suo primo gol da «pro», nella gara di ritorno contro lo Shakhtar è rientrato dopo circa tre mesi di assenza.

(corsera)