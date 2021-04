Borja: «Pensiamo all'Atalanta». Non ci saranno Pedro e Diawara

La Roma butta via la possibilità di competere per il quarto posto. Fonseca ha scelto l'Europa League schierando a Torino la squadra di scorta. E per la partita contro l'Atalanta di giovedì prossimo perderà sia Pedro per un infortunio alla coscia destra, sia Diawara per squalifica. I due si aggiungono a una lunga lista di assenti: Spinazzola, El Shaarawy, Kumbulla e Smalling.

Per il Man Utd la speranza è di riavere Mkhitaryan e Veretout al 100%, più Smalling ed El Shaarawy a mezzo servizio. L'unico a uscire a testa alta da Torino è Mayoral (ottavo gol in campionato e 15° stagionale): «La verità è che abbiamo giocato tante partite, è stato difficile ma non ci sono scuse. Guardiamo avanti».

(Il Messaggero)