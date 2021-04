Azzurri negativi, oggi nuovi test. Emergenza difesa In pratica

Fonseca in pratica ha solamente un giorno per preparare al meglio la sfida con il Sassuolo, visto che le nazionali hanno restituito al tecnico della Roma i suoi calciatori migliori nelle ultime ore. E c’è stato il rientro col brivido per gli azzurri. Spinazzola, Mancini, Pellegrini ed El Shaarawy rimasti sotto osservazione in un albergo della capitale per motivi precauzionali a causa del focolaio di positivi al Covid (ben cinque) scoppiato nel ritiro dell’Italia.

Nel pomeriggio è però arrivato il sospiro di sollievo per i giocatori giallorossi, visto che i tamponi a cui sono stati sottoposti sono risultati tutti negativi. Stamattina nuovi test, dopo i quali, se non ci saranno positivi, i reduci dalla nazionale potranno allenarsi regolarmente. Rallentamento del lavoro che però non ci voleva, visto che Fonseca è già alle prese con varie defezioni: sono ancora fuori Smalling, Kumbulla, Cristante e lo squalificato Ibanez. Toccherà a Fazio fare coppia con Mancini all’interno di una difesa a quattro, con Karsdorp e Spinazzola esterni.

(La Repubblica)