Ansia De Rossi, focolaio azzurro: Daniele ricoverato allo Spallanzani

Lo spettro del Covid ha azzannato il ritorno in Azzurro di Daniele De Rossi, costringendolo al ricovero in ospedale. Lo scorso 31 marzo risulta positivo al tampone molecolare, insieme ad altri due membri dello staff azzurro. Il primo aprile è partito per la Capitale su un aereo ambulanza per entrare in quarantena. Accusava febbre abbastanza alta e tosse, che col passare dei giorni si sono accentuate insieme ai fastidi respiratori. Su consiglio del medico di fiducia, ieri è stato ricoverato precauzionalmente allo Spallanzani, dove gli è stata diagnosticata una polmonite interstiziale bilaterale. Dal ritiro di maggio si proverà ad aumentare i livelli di sicurezza, con l’obiettivo federale di ottenere i vaccini per i calciatori, almeno in Serie A o per chi deve rappresentare l’Italia all’Europeo.

(gasport)