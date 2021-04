Anche Pedro si è infortunato. Nessun recupero per la gara contro l’Atalanta

Giovedì pomeriggio all’Olimpico contro l’Atalanta sarà ancora emergenza per la Roma, Paulo Fonseca non avrà a disposizione nemmeno Pedro. Lo spagnolo è uscito alla fine del primo tempo nel match contro la formazione granata per un fastidio alla coscia destra. Ieri ha svolto lavoro personalizzato come Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy: nessuno sarà recuperabile. Fonseca cambierà parecchio rispetto alla formazione che ha perso col Torino. In porta tornerà Pau Lopez al posto di Mirante. In difesa al fianco di Ibanez e Cristante ci sarà Mancini e non Fazio. A centrocampo la coppia composta da Veretout e Villar mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp e Calafiori. Rientrerà anche Pellegrini, che ha scontato la squalifica, al suo fianco Mkhitaryan. In avanti spazio a Dzeko.

(corsera)