Allo stadio con l’app: “Non c’è solo l’Europeo servirà per i concerti”

La Figc spera di poter ritrattare l'ultima uscita del Cts in merito alla possibilità di riaprire gli stadi in vista dell'Olimpico, ma molto dipenderà dalla curva epidemiologica e dalla campagna vaccinale. Gravina aveva ricevuto l'ok dal Ministro Speranza per affermare a Ceferin di poter contare sullo stadio Olimpico in vista dell'Europeo, ma il Comitato non ne ha voluto sapere, al punto di aver chiesto di abbassare a 15mila il numero di eventuali spettatori. Si pensa però già a come poter garantire la sicurezza e l'ingresso nell'impianto, e per questo motivo entreranno in campo Daniele Coccia e Fabio Traini, due ingegneri marchigiani che insieme a tre soci romani hanno inventato Mitiga. La piattaforma digitale, stando all'idea della Federcalcio, permetterà a chi ha acquistato il biglietto per un evento di allegare un test sierologico o a un tampone antigenico 48 ore prima dell’evento, che sarà certificato dalle farmacie e dai centri di analisi. Così facendo una volta ottenuto il risultato negativo verrà generato un Qr code che dovrà essere scansionato insieme al biglietto di ingresso.

(La Repubblica)