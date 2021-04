Alla Roma serve il cuore

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Sembra una maledizione. Ogni volta che si avvicina un momento cruciale della stagione, la Roma arriva all'appuntamento priva dei suoi giocatori più importanti. Alla vigilia dei quarti di finale di Europa League, Fonseca è praticamente certo di affrontare la sfida d'andata con l'Ajax senza sei giocatori: oltre allo squalificato Karsdorp, attualmente sono indisponibili El Shaarawy, Kumbulla, Zaniolo e molto probabilmente neanche Smalling e Mkhitaryan voleranno in Olanda insieme alla squadra. Ieri entrambi hanno continuato a lavorare individualmente e questa mattina le condizioni dei due giallorossi saranno valutate nuovamente.

È quasi impossibile, ma se dovessero arrivare risposte positive il tecnico potrebbe decidere di convocarli: la stessa cosa era accaduta venerdì scorso con Cristante - che si era allenato con il gruppo soltanto nell'ultima seduta prima di essere schierato titolare a Reggio Emilia - ma nel caso di Smalling e Mkhitaryan le sensazioni sono tutt'altro che positive. Lo stesso Cristante non è al meglio ma, vista l'assenza di cambi in difesa, non verrà risparmiato mentre Diawara è l'unica sostituzione disponibile per il centrocampo.

Insomma, un quadro di emergenza totale: la speranza è che i giocatori tirino fuori l'orgoglio per uscire più compatti da una situazione difficile. Stamattina - dopo la rifinitura in programma alle 11.15 - la squadra pranzerà a Trigoria prima di trasferirsi a Fiumicino. Il decollo per Amsterdam è fissato alle 15.30: alle 18.45 Fonseca interverrà in conferenza stampa insieme a Mancini nella pancia della Johan Cruyff Arena (è prevista la presenza dei giornalisti). Il difensore domani sarà affiancato da Cristante e Ibanez mentre a centrocampo è confermato il ritorno di Veretout insieme a Villar.

Bruno Peres e Spinazzola - vista la squalifica di Karsdorp - saranno riproposti sugli esterni mentre Dzeko continua ad essere in pole per un posto al centro dell'attacco. I favoriti per giocare alle spalle del bosniaco sono Pedro e Pellegrini visto che Carles Perez, unica alternativa a disposizione non ha brillato contro il Sassuolo. Il tecnico dovrà gestire anche Veretout, reduce da una lesione muscolare e che al Mapei Stadium ha giocato soltanto gli ultimi 15': è probabile che nel secondo tempo il francese venga richiamato in panchina per evitare ricadute.

In quel caso - in base all'andamento della gara - il portoghese potrebbe inserire Diawara oppure arretrare Pellegrini. Intanto oggi a Trigoria lo staff si riunirà per stabilire il programma finale di recupero di Zaniolo, con possibile rientro per le ultime gare di maggio. Nell'Ajax confermata l'assenza dell'ex portiere giallorosso Stekelenburg. A sostituirlo sarà il 21enne Scherpen, che sabato scorso ha esordito in campionato: non sarà la sua prima esperienza internazionale visto che difende stabilmente i pali dell'Under 21 Oranje. Intanto Gravenberch - gioiellino dei Lanceri classe 2002 - suona la carica in vista della sfida di domani: «Dobbiamo affrontare la Roma come abbiamo fatto con il Lille».