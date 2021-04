AJAX-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - Partita decisiva. La Roma di mister Fonseca si prepara a scendere in campo questa sera alle 21 alla Johan Cruijff Arena, per disputare l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. I giallorossi arrivano alla sfida con molte assenze, due su tutte quelle di Smalling e Mkhitaryan. Per questo motivo saranno pochi i dubbi di formazione che il tecnico portoghese dovrà risolvere. In porta pronto ancora Pau Lopez. Difesa a tre con Mancini, Cristante e Ibanez. Ballottaggio a centrocampo tra Villar e Diawara, mentre in attacco Edin Dzeko dovrebbe esser supportato da Pedro e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

IL TEMPO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

IL ROMANISTA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.