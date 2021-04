A Testaccio campo ai privati, bufera su Raggi

Campo Testaccio sarà gestito da investitori privati. Questa l’intenzione della sindaca Raggi che ieri ha annunciato il nuovo progetto per lo storico campo dell’As Roma: «È arrivata una proposta di partenariato pubblico privato di un gruppo di investitori del comparto sportivo siamo contenti di poter affermare che Campo Testaccio tornerà a risplendere».

Il project financing deve essere studiato e approvato dagli uffici, ma è chiaro che la strada che il Campidoglio vuole seguire è quella dell’affidamento ai privati che soppianterà il protocollo d’intesa tra Regione Lazio, municipio I e l’Asp Asilo Savoia per portare in via Zabaglia il calcio sociale (e un milione di euro per la ristrutturazione degli spazi). «Assegnare ad un soggetto privato un luogo di sport così importante è una scelta grave, in antitesi con ciò che era emerso dal percorso di partecipazione condotto dal municipio con i cittadini e le associazioni locali», tuonano la mini-sindaca del I Municipio Sabina Alfonsi e l’assessore alle Politiche sociali Emiliano Monteverde.

(La Repubblica)