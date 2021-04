A Infront i diritti internazionali della A per 139 milioni

Nella giornata di ieri si è riunita l'Assemblea di Lega per deliberare in merito all'assegnazione dei diritti televisivi internazionali per il triennio 2021/2024. I club di Serie A, a differenza di quanto avvenuto in merito al dibattito tra Dazn e Sky, hanno votato all'unanimità di cedere il tutto a l’Assemblea di Lega ha ceduto a Infront per 139 milioni a stagione relativi a Europa, Asia, Oceania, Africa subsahariana e Americhe, Stati Uniti esclusi. Si è parlato anche dell'assegnazione dei diritti internazionali della Coppa Italia per un importo che si aggira tra i 10 e i 15 milioni. Fa discutere ancora l'assegnazione delle tre gare in co-esclusiva con Dazn, per cui è stata già rifiutata l'offerta di Sky. La possibilità è che una delle gare possa essere trasmessa anche in chiaro.

(gasport)