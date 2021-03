Zaniolo vede il rientro, ha convinto il chirurgo: l'Europeo è più vicino

Continua a ritmi serrati il recupero di Nicolò Zaniolo che sta bruciando le tappe per essere a disposizione di mister Fonseca per il finale di stagione, così da poter conquistare anche una maglia per il prossimo Europeo. Il talento giallorosso avrebbe convinto il dottort Fink a ridurre a sette mesi i tempi di recupero per il suo infortunio, non più nove come prevederebbe il protoccolo austriaco. In questo modo il giocatore si prepara a ricevere l'ok definitivo dal chirurgo per iniziare l'ultima fase di allenamenti che prevedono cambi di direzione, tiri in porta e poi il ritorno in campo con la maglia della Primavera tra il 10 e il 15 aprile. Ormai manca sempre meno e Zaniolo è pronto a riprendersi quella maglia giallorossa che non vede l'ora di indossare di nuovo.

(Il Messaggero)