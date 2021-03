Zaniolo segreto: «Sto conoscendo di più la vita reale. Diventerò padre e con la Roma sogno l'Europa»

A un paio di mesi dalla messa in onda della puntata di 'C'è Posta per Te' in cui Nicolò Zaniolo è intervenuto per una nobile causa, mostrando la sua solidarietà a Maurizio e Alessandro, i tre protagonisti della commovente storia si sono concessi alla rosea in una breve intervista. Il classe '99 ha saputo rispondere 'presente' alla chiamata del giovane Alessandro, che aveva perso la madre, e ora i due sono ancora in contatto. Queste le dichiarazioni del giocatore della Roma:

«Sono storie che fanno crescere e che mettono in contatto con la vita reale. Anche Alessandro si è accorto della potenza dei social e di come vadano gestiti al meglio. Cosa che anche io adesso sto facendo. Ale è mio coetaneo e per lui ci sarò sempre, ma anche la figura di Maurizio è fantastica. Il suo desiderio di paternità per me è un insegnamento e uno stimolo per fare tutto al meglio, visto che fra poco questo sarà un mondo che comincerò a conoscere da vicino, assumendo le mie responsabilità. E la cosa mi emoziona e mi responsabilizza».

Poi una battuta sul campo: « [...] Ormai sono vicino al rientro. Sto sempre meglio. A metà aprile farò un test con la Primavera e poi sarò pronto. Non vedo l’ora di aiutare la Roma a conquistare un posto in Champions e magari a vincere l’Europa League».

(gasport)